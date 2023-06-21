В Тамбове нашли неисправности в двух крышных котельных

В Тамбове работает 27 крышных котельных

В Тамбове проведена проверка технического состояния крышных котельных, таких в городе 27. Их постепенно готовят к следующему отопительному сезону.

- По итогам осмотра пришли к выводу, что две крышные котельные в домах на Запрудном проезде находятся в неудовлетворительном состоянии. Среди прочих замечаний отмечены неработающая затворная арматура и неисправные термометры. Устранить повреждения планируется к началу нового отопительного сезона, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова