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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:30

Тамбовчанин присвоил топливную карту компании, в которой больше не работал

Ущерб, причиненный фирме, составил 27 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию по Тамбовскому району обратился руководитель одной из транспортных компаний областного центра. Он сообщил о краже средств с топливной карты, принадлежащей их организации. Полицейские установили, что картой пользуется бывший сотрудник компании.

- Как оказалось, мужчина предлагал заправиться по топливной карте по более выгодной цене дальнобойщикам, а разницу в сумме оставлял себе. Такую схему он успел провернуть 4 раза на разных заправках региона. Предварительный ущерб транспортной компании злоумышленник нанес на сумму 27580 рублей, заправив тем самым около 600 литров дизельного топлива, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемого задержали, он признался в том, что незаконно пользовался топливной картой. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с законодательством.