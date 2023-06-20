В западной части Тамбова отключат свет на нескольких улицах

21 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ временно прекратится электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Серова, д. 24-107;

- ул. Районная, д. 2-24.

В связи с наладкой релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Цветочная, д. 14;

- ул. Медовая, д. 17-27.

В связи с ремонтом трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 10.30

- тер. Тамбов-4, д. 30;

с 10.30 до 12.00

- тер. Тамбов-4, д. 22-31;

с 13.30 до 15.00

- пр. Курский, д. 1-19;

- пр. Рубежный, д. 5-11;

- ул. Петропавловская, д. 2-16;

- ул. Борисоглебская, д. 1-9;

- ул. Гагарина, д. 37-95;

- ул. Курская, д. 1-18;

- пр. Товарищеский, д. 1-8;

- ул. Ново-Лагерная, д. 73-78;

с 15.00 до 16.30

- ул. Ухтомского, д. 1-39;

- ул. Некрасова, д. 1-31;

- ул. Панфилова, д. 3-27;

- ул. Серпуховская, д. 1-38;

- ул. Курская, д. 19-56;

- ул. Гагарина, д. 64-112;

- пр. Ремонтный, д. 1-11;

- пр. Окружной, д. 1-39;

- пр. Большой, д. 3-11;

- пр. Малый, д. 3-6;

- пр. Свободный, д. 2-12.