Тамбовчанин, укравший деньги в салоне красоты, оказался причастен к пропаже туристической палатки

К тамбовским полицейским обратился владелец одного из магазинов улицы Коммунальной с заявлением о краже. При инвентаризации товара, он обнаружил, что отсутствует туристическая палатка. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили приметы подозреваемого в краже.

- Подозреваемый 36-летний мужчина ранее был причастен к совершению кражи денег из салона красоты города и задержан сотрудниками другого отдела полиции. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный находится в СИЗО-1. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.