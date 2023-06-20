Тамбовчанин лишился автомобиля за пьяную езду

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Ржаксинского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установили и доказали, что в начале марта этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «MAZDA 6», водитель которого имел признаки опьянения. Это подтвердилось во время медосвидетельствования. Оказалось, что в июне прошлого года молодой человек привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд вынес обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Автомобиль, принадлежащий осужденному, после вступления приговора в законную силу будет конфискован в доход государства.