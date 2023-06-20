Тамбовчане могут пройти образовательные курсы на базе центров занятости

Участниками программы в этом году стали 540 человек

В 2023 году в Тамбовской области 740 безработных смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование по государственной программе «Содействие занятости населения». Сейчас участниками программы уже стали 544 безработных.

- Образовательные курсы организованы по специальностям: повар, бухгалтер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (на уровне пользователя ПК), тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В, С, Е, парикмахер, продавец, кассир торгового зала, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и другим, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Подробнее о курсах и условиях предоставления услуги можно узнать во всех региональных центрах занятости.

Фото правительства Тамбовской области