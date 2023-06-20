В Тамбове рабочий украл драгоценности из квартиры, в которой делал ремонт

В полицию Тамбова обратился мужчина, он рассказал, что из его квартиры были украдены ювелирные изделия супруги.

- Как выяснилось, хозяева наняли строительную бригаду для проведения отделочных работ в квартире многоэтажки. 15 июня один из работников залез в шкатулку и похитил ювелирные изделия. На следующий день на работу он не вышел, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемым оказался 20-летний тамбовчанин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищения.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Часть похищенных драгоценностей изъята, остальное он успел сдать в ломбард.