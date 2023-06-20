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НовостиОбщество20 июня 2023 8:50

Жители Никифоровского района пожаловались в прокуратуру на состояние улицы Железнодорожной в Дмитриевке

Дорогу отремонтировали после соответствующего решения суда
Марина МАКОВЛЕВА
На новую дорогу даже смотреть приятно, не то что ездить

На новую дорогу даже смотреть приятно, не то что ездить

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению местных жителей, которые сообщили о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения.

- Установлено, что автомобильная дорога по улице Железнодорожной р.п. Дмитриевка не соответствует нормативным требованиям, имеются дефекты и разрушения проезжей части, препятствующие безопасному передвижению участников дорожного движения, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Прокуратура направила в Никифоровский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Дмитриевского поссовета провести капитальный ремонт дороги. Суд удовлетворил заявление в полном объеме. В настоящее время ремонт выполнен, дорога приведена в соответствие с требованиями.

Фото прокуратуры Никифоровского района