Жители Никифоровского района пожаловались в прокуратуру на состояние улицы Железнодорожной в Дмитриевке

На новую дорогу даже смотреть приятно, не то что ездить

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению местных жителей, которые сообщили о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения.

- Установлено, что автомобильная дорога по улице Железнодорожной р.п. Дмитриевка не соответствует нормативным требованиям, имеются дефекты и разрушения проезжей части, препятствующие безопасному передвижению участников дорожного движения, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Прокуратура направила в Никифоровский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Дмитриевского поссовета провести капитальный ремонт дороги. Суд удовлетворил заявление в полном объеме. В настоящее время ремонт выполнен, дорога приведена в соответствие с требованиями.

Фото прокуратуры Никифоровского района