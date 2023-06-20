Тамбовчанина, хранившего более 6 кг марихуаны, будут судить

Для хранения наркотика мужчине потребовалась бочка

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков.

- В Моршанском районе обвиняемый обнаружил дикорастущие наркотикосодержащие растения рода конопля, которые собрал и перенес в дом, где высушил их и измельчил, получив наркотическое средство. Затем обвиняемый часть наркотика перевез в Тамбов для личного употребления. В октябре прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли свыше 6 кг наркотического средства (марихуана), - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовской области