В Тамбовской области за неделю от укусов клещей пострадало 115 человек

За неделю в тамбовские поликлиники обратилось за медицинской помощью 115 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 30 детей. Всего в этом сезоне зафиксировано 1328 пострадавших, 436 из них дети. Большая часть нападений происходит во дворах частных домов.

- В текущем году доставлено и исследовано 1116 экземпляров клещей. Положительный результат получен в 259 случаях, из них на клещевой боррелиоз – в 217 случаях, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – в 42 случаях, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Для устранения неприятных соседей в текущем сезоне акарицидные обработки проведены на площади 519,564 га.