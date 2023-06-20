Тамбовчанин оштрафован на 30 тысяч рублей за нападение на инспектора ГИБДД

Сотрудники ГИБДД остановили тамбовчанина, который был нетрезв и перешел проезжую часть в неположенном месте. Мужчину пригласили проследовать к служебному автомобилю для составления протокола об административном правонарушении. Платить штраф он не хотел, поэтому попытался скрыться. Нарушителя поймали, на него надели наручники и посадили в служебный автомобиль.

Как рассказали в Октябрьском районном суде города Тамбова, во время составления протокола мужчина ударил одного из инспекторов ногой в лицо. Теперь ему придется выплатить 30000 рублей штрафа в доход государства. Тогда как за переход в неположенном месте он мог бы отделаться 500 рублями.