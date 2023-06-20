В Тамбовской области досрочную пенсию получают 3254 многодетные женщины

С начала 2023 года отделение Социального фонда по Тамбовской области досрочно назначило пенсии 163 многодетным мамам. Всего же в регионе досрочную пенсию получают 3254 многодетные женщины.

- Напомним, что с 2019 года список многодетных мам, которые получили право на досрочное пенсионное обеспечение, расширился. На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста теперь могут выйти не только женщины, которые родили пять и более детей, но и мамы, которые воспитали четверых и троих детей, - рассказали в отделении Социального фонда по Тамбовской области.

Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, те, у кого трое малышей, могут выйти на пенсию в 57 лет. Мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет. При этом многодетной маме необходимо воспитать детей до возраста 8 лет и иметь не менее 15 лет трудового стажа.