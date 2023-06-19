Тамбовчанин, задушивший собутыльника, получил 12 лет колонии

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным отделом по Октябрьскому району Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области и вынес приговор 45-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве.

Тело 34-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено на улице Свободной в Тамбове 26 декабря 2022 года. Была установлена причастность к преступлению ранее судимого за аналогичное преступление мужчины, который временно жил в квартире.

- Злоумышленник и погибший проживали в соседних домах и в декабре прошлого года познакомились около магазина. После непродолжительного общения фигурант пригласил нового знакомого к гости. 24 декабря 2022 года во время застолья гость, узнав о криминальном прошлом знакомого, оскорбительно выразился в его адрес, после чего между ними началась драка, в ходе которой тот задушил гостя. Затем он вызвал такси и скрылся с места преступления, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд постановил обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.