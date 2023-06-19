В Тамбовской области пройдет рейд по детским креслам

Рейды пройдут у школ и детских садов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

20 июня сотрудники Госавтоинспекции будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей. Рейды пройдут возле образовательных организаций. По правилам, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна вестись с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

- За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.