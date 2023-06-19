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НовостиПроисшествия19 июня 2023 12:53

В Тамбовской области в аварию попал несовершеннолетний мотоциклист

Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист получил серьезные травмы

Мотоциклист получил серьезные травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний произошла 18 июня в 13 часов 15 минут на улице Центральная села Правые Ламки, Сосновского района. Подросток, не имеющий прав, управлял мотоциклом OPION GRYPHON без защитного мотошлема, выезжал с обочины на дорогу не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ШЕВРОЛЕ КРУЗ под управлением 34-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил тяжелые травмы, его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.