В Тамбовской области в аварию попал несовершеннолетний мотоциклист

Мотоциклист получил серьезные травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний произошла 18 июня в 13 часов 15 минут на улице Центральная села Правые Ламки, Сосновского района. Подросток, не имеющий прав, управлял мотоциклом OPION GRYPHON без защитного мотошлема, выезжал с обочины на дорогу не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ШЕВРОЛЕ КРУЗ под управлением 34-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил тяжелые травмы, его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.