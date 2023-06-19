Экс-начальник линейного отдела полиции аэропорта «Тамбов» инсценировал преступление

В суде вынесли приговор бывшему начальнику линейного пункта полиции в аэропорту «Тамбов», которого признали виновным в совершении преступлений по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На следствии и в суде установили, что мужчина инсценировал преступление, чтобы повысить показатели работы и раскрываемость преступлений. Для этого он попросил ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства за деньги пронести через рамку металлодетектора в здание аэровокзала боевые патроны, которые сам незаконно ему передал. 3 января прошлого года после того, как бомж выполнил указание, начальник линейного пункта организовал его задержание подчиненными сотрудниками и регистрацию выявленного преступления, что впоследствии повлекло необоснованное возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного лица. Незаконная деятельность полицейского выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время сотрудник полиции уволен, а уголовное дело в отношении невиновного человека прекращено.