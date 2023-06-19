В Мичуринске появилась своя Афина

В мае население города пополнилось 35-ю новыми жителями

Отдел ЗАГС администрации города Мичуринска опубликовал статистику регистрации рождаемости и назвал самые популярные и самые редкие имена прошедшего месяца.

- За май отдел зарегистрировал 35 малышей, среди них 16 мальчиков и 19 девочек. Самыми популярными для новорожденных стали имена: Егор, Лев, Ксения, Дарья. Реже всего родители своих детей называли: Савелием, Марком, Кириллом, Серафимой, Оливией, Афиной, - рассказали специалисты отдела.

Фото администрации города Мичуринска