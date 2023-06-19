В Тамбове ликвидировали 900 аварийных деревьев

Такие деревья могут представлять угрозу для жителей

В Тамбове с начала года спилили более 900 аварийных деревьев. Сегодня была ликвидирована опасная растительность на пересечении улиц Советской и Ленинградской. Здесь убраны деревья, пораженные златкой с усохшей верхней частью кроны.

- Перед вырубкой специалисты обследуют деревья, оценивают повреждения, составляют акт об осмотре и, если насаждения представляют угрозу, выдают порубочный билет, - рассказали в администрации города Тамбова.

Параллельно продолжается высадка крупномеров. Весной в Тамбове появилось около 500 новых деревьев, осенью к ним добавится еще столько же.

Фото администрации города Тамбова