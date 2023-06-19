Двое тамбовчан расправились с приятелем, который ушел за алкоголем и не вернулся

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 34 и 43 лет, обвиняемых в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

21 октября прошлого года в квартире дома по улице Куйбышева города Тамбова обнаружили тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что 19 октября мужчины распивали спиртные напитки в квартире у знакомого. К вечеру алкоголь закончился и приятели попросили знакомого сходить в магазин, при этом один из них дал ему свою банковскую карту, однако в этот день мужчина так и не вернулся. На следующий день собутыльники вернулись в квартиру знакомого и, встретив там приятеля, стали обвинять его в том, что он ушел с чужой картой и не вернулся, зная, что его все ждут. Мужчину сильно избили руками и ногами, затем они подвели его к крану и наклонили голову под струю воды, закрыв тем самым просвет дыхательных путей. Через некоторое время он скончался.

Как пояснили в прокуратуре Тамбовской области, смерть наступила от острой дыхательной недостаточности и воздушной эмболии сосудов легких.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.