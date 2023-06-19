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НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:11

В Кирсановском районе двое парней разобрали и вывезли металлическую крышу склада

Местным жителям придется ответить за кражу
Марина МАКОВЛЕВА
Молодые люди произвели титанический, но незаконный труд

Молодые люди произвели титанический, но незаконный труд

Фото: УМВД по Тамбовской области

Полицейские получили информацию о хищении металлической крыши склада в селе 2-я Иноковка Кирсановского района. Кто-то разобрал конструкцию и вывез на машине 47 металлических листов. Воришек удалось найти, ими оказались 20-летние местные жители.

- После проведения экспертизы криминалистами будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - отметили в УМВД по Тамбовской области.