В Кирсановском районе двое парней разобрали и вывезли металлическую крышу склада

Молодые люди произвели титанический, но незаконный труд Фото: УМВД по Тамбовской области

Полицейские получили информацию о хищении металлической крыши склада в селе 2-я Иноковка Кирсановского района. Кто-то разобрал конструкцию и вывез на машине 47 металлических листов. Воришек удалось найти, ими оказались 20-летние местные жители.

- После проведения экспертизы криминалистами будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - отметили в УМВД по Тамбовской области.