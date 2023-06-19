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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:30

В Тамбовской области иностранца обманули при покупке дома на 130 тысяч рублей

Мужчина передал задаток за жилье и лишился денег
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Тамбова обратился иностранный гражданин, который стал жертвой мошенничества. Иностранец рассказал, что собирался купить дом и обратился к риэлтору, которого посоветовал его знакомый.

- Вскоре нашелся неплохой вариант, иностранец посмотрел дом и остался доволен. Задаток без оформления соответствующих бумаг он решил передать своему знакомому, тот передал риэлтору, а тот второму риэлтору, которая выступала от лица хозяев продаваемой недвижимости. Спустя какое-то время иностранец поинтересовался, когда будут оформлены окончательные документы на дом и удивился, узнав, что задаток не был получен, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Таким образом мужчина лишился 130 тысяч рублей. Ни знакомый, ни риэлторы, не признавались, что взяли деньги. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.