В Тамбовской области иностранца обманули при покупке дома на 130 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратился иностранный гражданин, который стал жертвой мошенничества. Иностранец рассказал, что собирался купить дом и обратился к риэлтору, которого посоветовал его знакомый.

- Вскоре нашелся неплохой вариант, иностранец посмотрел дом и остался доволен. Задаток без оформления соответствующих бумаг он решил передать своему знакомому, тот передал риэлтору, а тот второму риэлтору, которая выступала от лица хозяев продаваемой недвижимости. Спустя какое-то время иностранец поинтересовался, когда будут оформлены окончательные документы на дом и удивился, узнав, что задаток не был получен, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Таким образом мужчина лишился 130 тысяч рублей. Ни знакомый, ни риэлторы, не признавались, что взяли деньги. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.