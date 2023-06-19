Глава сельсовета в Тамбовской области разбила служебную машину и отремонтировала ее за счет бюджета

Прокурор Мичуринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации Глазковского сельсовета. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, летом 2022 года обвиняемая, управляя служебным автомобилем марки Renault Duster, допустила столкновение с другим транспортным средством. О случившемся происшествии глава сельсовета в органы ГИБДД не сообщила, документы о ДТП в установленном законом порядке не оформила.

Затем, не желая возмещать ущерб, причиненный бюджету сельсовета в результате повреждений, полученных служебным автомобилем, обвиняемая заключила с ИП, занимающимся автосервисом, четыре договора о текущем ремонте вышеуказанного автомобиля. При этом оплата выполненных работ на сумму около 173 тыс. рублей была произведена из бюджета сельсовета.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.