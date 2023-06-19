В Тамбовской области в аварии 5-летняя девочка сломала позвоночник

Девочку госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила серьезную травму 5-летняя девочка, произошла 17 июня в 12 часов 25 минут на улице Котовского р.п. Сосновка. Водитель автомобиля KIA SEED на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в движущийся по главной дороге СЕАЗ 1111302.

- В результате ДТП водители не пострадали, 5-летняя девочка, находившаяся в автомобиле СЕАЗ в детском удерживающим устройстве, не закрепленном ремнём безопасности получила перлом позвоночника и была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.