У тамбовчанки украли 32 тысячи рублей в салоне красоты

В полицию Тамбова поступило сообщение о краже денег. Потерпевшая рассказала, что кто-то вытащил у нее из сумки более 32 тысяч рублей в одном из салонов красоты.

- Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники установили приметы подозреваемого, после чего был объявлен план «Перехват». Буквально по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в краже денег. Им оказался неработающий 36-летний мужчина, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

У подозреваемого изъяли похищенные деньги - 32350 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.