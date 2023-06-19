В Первомайском районе "Точки роста" не работали из-за неисправного оборудования

Прокуратура Первомайского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере реализации национальных проектов. Объектом ее интереса стала организация деятельности центров «Точка роста».

- В филиалах МБОУ «Первомайская СОШ» организованы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», оснащенные цифровыми лабораториями, компьютерами к ним с необходимым программным обеспечением. Как показала проверка, в связи с техническими проблемами, поставленное оборудование не использовалось, меры к устранению нарушений ответственными должностными лицами предприняты не были, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Директору школы было внесено представление. После этого технические неполадки были устранены.