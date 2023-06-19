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НовостиОбщество19 июня 2023 7:00

Тамбовчане присоединятся к всероссийской минуте молчания

22 июня на 60 секунд прервется вещание телевидения и радио
Марина МАКОВЛЕВА
Принять участие в акции может каждый

Принять участие в акции может каждый

22 июня в 12.15 по всей России объявляется минута молчания. Тамбовчане также присоединятся к акции, вспоминая своих соотечественников, которые погибли в Великой Отечественной войне. Будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, где будет транслироваться траурная музыка.

- Предлагается также присоединиться к акции всем неравнодушным людям – прекратить на 1 минуту работу кассы в торговых точках, остановить общественный и личный транспорт на улицах, приостановить работу на предприятиях, где позволяет технологический цикл, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области