Тамбовчане присоединятся к всероссийской минуте молчания

Принять участие в акции может каждый

22 июня в 12.15 по всей России объявляется минута молчания. Тамбовчане также присоединятся к акции, вспоминая своих соотечественников, которые погибли в Великой Отечественной войне. Будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, где будет транслироваться траурная музыка.

- Предлагается также присоединиться к акции всем неравнодушным людям – прекратить на 1 минуту работу кассы в торговых точках, остановить общественный и личный транспорт на улицах, приостановить работу на предприятиях, где позволяет технологический цикл, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области