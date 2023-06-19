В Тамбове ограничено движение по улице Коммунальной

В Тамбове с 19 июня по 3 июля перекрыт участок дороги от дома № 1 по Гастелло до дома № 51 по Коммунальной. Здесь проводится капитальный ремонт аварийного коллектора, проходящего под железнодорожным мостом. Рабочим предстоит заменить 100 м трубы, а затем восстановить асфальтовое покрытие на проезжей части.

По информации администрации города Тамбова, временный пункт остановки общественного транспорта по нечетной стороне улицы Пролетарской будет организован в районе дома № 63 по улице Интернациональной. Автобусы №17в, №45, №51, №52, №4, №39, №146 будут двигаться на этом участке по временной схеме.