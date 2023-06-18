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НовостиОбщество18 июня 2023 7:50

В Тамбове у переходов рядом со школами появятся предупреждающие надписи

Они должны велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт правительства Тамбовской области.

Фото: сайт правительства Тамбовской области.

Фото: Предоставлено "КП"

Управление ГИБДД по Тамбовской области организовало акцию «Говорящие тротуары». Во время нее на асфальте перед основными перекрестками и пешеходными переходами рядом со школами нанесут предупреждающую надпись «По переходу пешком», а также пиктограмму — перечеркнутый велосипед. По задумке организаторов яркая надпись заставит велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения.

Предупреждающие надписи появились уже на девяти переходах. Затем акцию продолжат все образовательные организации области. Наносить надписи на асфальт специальной светоотражающей краской будут ребята-волонтеры.