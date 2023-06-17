Для онкологов Тамбова провели мастер-класс с ведущим экспертом страны по радиологии

Медики обсудили возможности расширения методик диагностики и лечения Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Мастер-класс в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере провел профессор, член Европейского общества радиотерапевтов и онкологов (ESTRO) Александр Столбовой. Он поделился с тамбовскими врачами опытом по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в области лучевой терапии. Медики обсудили возможности расширения методик диагностики и лечения на имеющемся в радиотерапевтическом отделении оборудовании.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение». В его рамках Тамбовский областной онкодиспансер закупил передовое оборудование, благодаря которому пациенты из нашего региона имеют возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь на месте, не выезжая в федеральные медицинские центры.

Так, в ноябре 2022 года ввели в эксплуатацию линейный ускоритель стоимостью более 125 млн рублей. Это позволило увеличить использование современных методик лечения лучевой терапии. Облучение проводится при постоянном визуальном ежедневном контроле, что позволяет повысить эффективность лечения и снизить нагрузку на здоровые органы. На аппарате уже пролечено 212 человек.

Профессор Александр Столбовой является сотрудником кафедры клинической радиологии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования (РМАНПО), на базе которой прошли обучение многие сотрудники радиотерапевтического отделения Тамбовского онкодиспансера.