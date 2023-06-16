Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 13:43

Тамбовчане 6 лет дожидаются расселения из аварийного дома

Прокурор области встретился с жильцами многоэтажки на Сакко и Ванцетти
Марина МАКОВЛЕВА
Суд на стороне жильцов, но когда они дождутся исполнения его решения?

Суд на стороне жильцов, но когда они дождутся исполнения его решения?

Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провел встречу с жителями многоквартирного дома № 12 по проезду Сакко и Ванцетти в Тамбове. Строение признали аварийным и подлежащим сносу в феврале 2017 года со сроком расселения до 31.12.2018 года.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, в 2022 году прокурор Ленинского района города Тамбова направил в суд иск, требуя наконец расселить нанимателей муниципальных жилых помещений в аварийном доме. Суд удовлетворил требования прокуратуры и уже в 2023 году в межрайонный отдел службы судебных приставов-исполнителей был направлен исполнительный лист на принудительное исполнение.

По итогам встречи прокурор Тамбовской области поручил подчиненным принять меры по факту длительного неисполнения решения суда, а также взял на контроль вопросы восстановления жилищных прав жителей аварийного дома.

Фото прокуратуры Тамбовской области