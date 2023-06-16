Тамбовчане 6 лет дожидаются расселения из аварийного дома

Суд на стороне жильцов, но когда они дождутся исполнения его решения?

Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провел встречу с жителями многоквартирного дома № 12 по проезду Сакко и Ванцетти в Тамбове. Строение признали аварийным и подлежащим сносу в феврале 2017 года со сроком расселения до 31.12.2018 года.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, в 2022 году прокурор Ленинского района города Тамбова направил в суд иск, требуя наконец расселить нанимателей муниципальных жилых помещений в аварийном доме. Суд удовлетворил требования прокуратуры и уже в 2023 году в межрайонный отдел службы судебных приставов-исполнителей был направлен исполнительный лист на принудительное исполнение.

По итогам встречи прокурор Тамбовской области поручил подчиненным принять меры по факту длительного неисполнения решения суда, а также взял на контроль вопросы восстановления жилищных прав жителей аварийного дома.

Фото прокуратуры Тамбовской области