Тамбовским велосипедистам напомнят о безопасности

Надписи напомнят о безопасности детям и взрослым

В Тамбовской области стартовала акция «Говорящие тротуары». На асфальте перед основными перекрестками и пешеходными переходами вблизи школ появятся предупреждающие надписи «По переходу пешком», а также пиктограммы – перечеркнутый велосипед.

- Яркая надпись перед пешеходным переходом заставит юных велосипедистов и детей, передвигающихся на самокате, задуматься и не совершать правонарушение, а перейти дорогу спешившись, ведя свое транспортное средство за руль, - сообщают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Уже сегодня надписи появятся на девяти пешеходных переходах, затем география акции расширится. Наносить надписи на асфальт специальной светоотражающей краской будут ребята-волонтеры.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области