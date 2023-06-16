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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:34

15-летняя тамбовчанка не справилась с управлением мотоциклом и врезалась в мусорный контейнер

Девушку с множественными травмами доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За руль подростка посадил ее 29-летний спутник

За руль подростка посадил ее 29-летний спутник

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы несовершеннолетняя, произошла 15 июня в 23 часа 50 минут на улице Мира, 27 села Липовка Жердевского района. 15-летняя девушка, управляя незарегистрированным мотоциклом «IRBIS» с 29-летним пассажиром, который был владельцем техники, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в мусорный контейнер. С множественными травмами подростка доставили в детскую областную больницу.

- Окончательные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия установят в ходе расследования, однако уже сейчас можно сказать, что в отношении родителей несовершеннолетней будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – В действиях же спутника юной мотоциклистки усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».