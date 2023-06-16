Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 11:46

У тамбовского инвалида удерживали пятую часть пенсии

Оставшаяся сумма была ниже прожиточного минимума
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуру Ленинского района Тамбова обратился инвалид 3 группы с жалобой на пенсионный орган, которым по исполнительному документу удерживается 20 % от суммы страховой пенсии без сохранения прожиточного минимума. Проверка показала, что в нарушение требований законодательства заявитель вынужден получать пенсию в размере ниже прожиточного минимума.

Для устранения нарушений и защиты прав заявителя прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия ОСФР по Тамбовской области по несохранению размера пенсии не менее прожиточного минимума незаконным и возложении обязанности производить удержания из пенсии с сохранением прожиточного минимума.

- Решением суда исковые требования прокуратуры района признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.