В Тамбове стартовал ремонт детских садов

Детские сады ждет ремонт Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Детские сады городского округа Тамбов начали готовить к новому учебному году. В течение сезона запланировано провести ремонтные работы в 48 дошкольных учреждениях. В общей сложности на них предусмотрено более 90 миллионов рублей: 40 миллионов из областного бюджета и 52,7 миллиона - из городского.

- Это в два раза больше, чем в предыдущие годы, - говорит начальник управления дошкольного образования Наталия Полунина.

Стартовал капитальный ремонт детских садов «Аленушка» и «Белочка», которые расположены в Пригородном лесу. Объем средств на каждый – 20 миллионов рублей. Уже проведены торги на ремонт кровли, ограждений, оконных блоков, асфальтового покрытия. Также заключены договоры на ремонт инженерной инфраструктуры.

На две недели приостановлена деятельность д/с №51 «Красная шапочка». Там комплексно ремонтируют кровлю и систему электроснабжения.

Кроме того, в этом году предусмотрено 11,5 миллионов рублей на ремонт системы отопления, 10 миллионов рублей - на обновление кровли, около 5 миллионов рублей - на строительство теневых навесов в различных садиках. На благоустройство отмостков пойдет 7,5 миллионов рублей и больше 6 миллионов рублей - на ремонт ограждений.

Наибольший объем работ будет выполнен в девяти детсадах: № 1 «Семицветик», №2 «Аленушка», № 51 «Красная шапочка», № 62 «Огонек», № 66 «Тополек», «Белочка» и трех дошкольных учреждения в Строителе и Покрово-Пригородном. Объем средств на каждый превышает 2 миллиона рублей.

- В этом году в нескольких дошкольных учреждениях создадут в общей сложности 11 многофункциональных студий с современным игровым и интерактивным оборудованием, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.