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НовостиОбщество16 июня 2023 10:01

Прокуратура Пичаевского района обнаружила в столовых пришкольных лагерей просроченные продукты

Яйца не обрабатывались должным образом, а в сгущенке найдены растительные жиры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора обследовала летние пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей.

- Как показала проверка, в филиалах базового муниципального образовательного учреждения пренебрегали рядом требований законодательства, регулирующего питание несовершеннолетних. Установлено, что в одном из филиалов ответственными лицами не выполнялись требования по санобработке куриных яиц, выявлен факт хранения продуктов питания с истекшим сроком годности. В нарушение требований СанПиН в питании детей использовалось молоко сгущенное, содержащее в своем составе растительные жиры. В ходе прокурорской проверки указанные продукты были утилизированы. Также выявлены нарушения при проведении витаминизации напитков, выдаваемых детям, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении 5 ответственных работников лагерей. Директору базовой образовательной организации внесено представление.