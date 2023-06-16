Тамбовчанин нечаянно отправил знакомого в реанимацию

Обычная ссора закончилась серьезной травмой Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове на улице Октябрьской в компании вспыхнула ссора. Когда у 21-летнего парня кончились аргументы, он ударил знакомого в лицо. Тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Подозреваемый понял, что переборщил с "доказательствами", вызвал скорую помощь и сообщил об инциденте в полицию.

- Пострадавший 25-летний парень был доставлен врачами скорой медицинской помощи в больницу, где помещен в реанимационное отделение. Ему оказывается вся необходимая помощь. Предварительный диагноз – перелом основания черепа, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.