Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2023 9:31

Тамбовчанин нечаянно отправил знакомого в реанимацию

После удара в лицо парень упал и ударился головой об асфальт
Марина МАКОВЛЕВА
Обычная ссора закончилась серьезной травмой

Обычная ссора закончилась серьезной травмой

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове на улице Октябрьской в компании вспыхнула ссора. Когда у 21-летнего парня кончились аргументы, он ударил знакомого в лицо. Тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Подозреваемый понял, что переборщил с "доказательствами", вызвал скорую помощь и сообщил об инциденте в полицию.

- Пострадавший 25-летний парень был доставлен врачами скорой медицинской помощи в больницу, где помещен в реанимационное отделение. Ему оказывается вся необходимая помощь. Предварительный диагноз – перелом основания черепа, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.