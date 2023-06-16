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НовостиПроисшествия16 июня 2023 8:33

В Знаменском районе «Лада Веста» столкнулась с грузовиком

В аварии пострадали три человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Легковушка не уступила дорогу грузовику

Легковушка не уступила дорогу грузовику

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузовика произошла 15 июня в 14 часов 15 минут на 5 километре автодороги «Каспий-К.Строганово», которая проходит по рабочему поселку Знаменка. 59-летний водитель «Лада-Веста» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «ЭД244» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Веста» и его пассажиры – 55-летняя женщина и 25-летний мужчина на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.