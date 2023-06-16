В Знаменском районе «Лада Веста» столкнулась с грузовиком

Легковушка не уступила дорогу грузовику Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузовика произошла 15 июня в 14 часов 15 минут на 5 километре автодороги «Каспий-К.Строганово», которая проходит по рабочему поселку Знаменка. 59-летний водитель «Лада-Веста» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «ЭД244» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Веста» и его пассажиры – 55-летняя женщина и 25-летний мужчина на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.