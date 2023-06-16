Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2023 8:10

Тамбовчанин нелегально купил оружие у знакомого

Мужчин могут привлечь к уголовной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА
Наказание грозит и покупателю, и продавцу

Наказание грозит и покупателю, и продавцу

Фото: УМВД по Тамбовской области

В селе Мезинец Староюрьевского района сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выявили нарушителя. У 38-летнего мужчины обнаружено и изъято незарегистрированное ружье, 100 грамм пороха и 3 патрона. Мужчина признался, что купил оружие и боеприпасы у знакомого.

Мужчины могут получить реальный срок

Мужчины могут получить реальный срок

Фото: УМВД по Тамбовской области

- Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении обоих лиц, по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему наказываются лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.