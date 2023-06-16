В столкновении двух авто в центре Тамбова пострадали дети

В каждой машине находились дети Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 15 июня в 11 часов 51 минуту в районе дома №81 по улице Советской города Тамбова. 28-летний мужчина за рулем «Лада-Веста» на регулируемом перекрёстке поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Лада-Веста» под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 6-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в автомобилях, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи детей доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.