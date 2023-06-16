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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:30

В Тамбове задержали мужчину с марихуаной

В гараже у тамбовчанина также нашли наркотик
Марина МАКОВЛЕВА
При себе у мужчины оказался сверток с наркотиком

При себе у мужчины оказался сверток с наркотиком

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля на улице Мичуринской в Тамбове задержали 29-летнего тамбовчанина. У мужчины был обнаружен сверток с наркосодержащим растением.

- В ходе проведения исследования установлено, что в свертке находилась марихуана массой 9,2 грамма. В ходе дальнейшего расследования в гараже подозреваемого полицейские также обнаружили сверток с марихуаной массой 6,9 грамма, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемый рассказал, что наркосодержащее растение нарвал для личного потребления. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.