Мичуринского чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

Прокуратура Мичуринска завершила проверку соблюдения бюджетного законодательства при освоении предоставленных субсидий федерального и областного бюджета для строительства на территории города ландшафтного парка-набережной в рамках мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Установлено, что по условиям заключенного в 2019 года отделом реализации проектов администрации города Мичуринска муниципального контракта, образовавшиеся после расчистки территории набережной от деревьев и кустарника древесные отходы в объеме свыше 1 000 тонн подрядная организация должна была утилизировать на специализированном полигоне.

Чтобы снизить свои расходы подрядчик решил не вывозить мусор, а просто захоронил его в котлованах на месте проведения работ, что противоречит законодательству об отходах производства и потребления, которое содержит запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных и водоохранных зон.

Однако в декабре 2020 г. начальник отдела реализации проектов подписал и заверил подрядной организации акты о приемке выполненных работ, достоверно зная, что указанные в них сведения не соответствуют действительности и необоснованно оплатил фактически невыполненные работы по транспортировке отходов стоимостью свыше 400 тыс. рублей.

- В соответствии с предоставленными п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочиями материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города Мичуринска.

Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, подозреваемый уже является фигурантом другого уголовного дела о необоснованном расходовании бюджетных средств в размере более 4 миллионов рублей, в рамках которого ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.