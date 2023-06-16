Житель Кирсанова остался без денег на счетах и чуть не лишился машины из-за долгов

Исполнительное производство о взыскании 53 административных штрафов ГИБДД находилось в отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам. Местный житель неоднократно нарушал ПДД в Тамбовской и Московской области, а штрафы не оплачивал.

- Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления финансового и имущественного положения должника, после чего обратил взыскание на денежные средства гражданина, находящиеся на расчетных счетах. Однако их не хватило для полной оплаты долга, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Должник был остановлен инспекторами ГИБДД на выезде из Тамбова. После наложения ареста на его «Газель» мужчина погасил остаток задолженности в размере 49 тысяч рублей в полном объеме.