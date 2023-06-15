В Тамбове задержали 17-летнюю жительницу Пензенской области, которую подозревают в попытке распространении наркотиков

Наркотики должны были попасть в Кирсанов Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Пензенской области, которую подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, девушка работала курьером по раскладке наркотиков. Утром 14 июня она забрала из тайника в садовом товариществе Тамбова 30 свертков с наркотическим средством, которое планировала спрятать в закладках на территории Кирсанова. Однако по пути ее остановили сотрудники ОНК УМВД России по г. Тамбову, которые при личном досмотре обнаружили у нее запрещенные вещества.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следственный орган обращает внимание, что большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств относится к категориям тяжких или особо тяжких, поэтому и наказание за них предусмотрено соответствующее – вплоть до 20 лет лишения свободы.