В Тамбове учились предотвращать теракт на объектах ТЭК

Учения прошли на высоком уровне

15 июня на базе одного из объектов топливо-энергетического комплекса Тамбова прошло тактико-специальное учение по предотвращению террористического акта на объектах ТЭК. По легенде учения группа неизвестных лиц в количестве трех человек, вооруженных автоматическим оружием, захватила в заложники пять человек в здании цеха одного из объектов ТЭК и выдвинула неприемлемые для руководства страны политические требования. Участники учений приняли решение о проведении учебной контртеррористической операции. В ходе учения все поставленные задачи были выполнены.

- По результатам учения осуществлен детальный разбор, выработаны меры по повышению качества проведения контртеррористических мероприятий, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

УФСБ России по Тамбовской области просит жителей региона быть бдительными и в случае получения информации о совершении или подготовке террористических актов незамедлительно сообщать по тел. 8 (4752) 72-40-70, 8 (4752) 71-21-47.

Фото пресс-службы УФСБ России по Тамбовской области