Тамбовская область договорилась со столичными властями о развитии беспилотных авиационных систем

Стороны договорились о проведении летных испытаний на базе аэродромов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

15 июня на Петербургском экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в сфере развития БАС (беспилотных авиационных систем). Документ подписали Глава Тамбовской области Максим Егоров и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в целях развития региональной сети летно-испытательной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в Российской Федерации. Стороны договорились о проведении летных испытаний на базе аэродромов на территории Тамбовской области и на территории города Москвы.

Методическое обеспечение мероприятий, связанных с развитием летно-испытательной инфраструктуры, и содействие в реализации учебных мероприятий по подготовке операторов беспилотных авиационных систем будет осуществлять АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».