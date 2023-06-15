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НовостиОбщество15 июня 2023 13:01

Бывшую сотрудницу администрации Тамбовской области с нарушениями приняли на новую работу

Уведомление о трудоустройстве должны были направить прежнему работодателю
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Бондарского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в одно из бюджетных учреждений района в ноябре прошлого года на основании трудового договора была устроена бывшая государственная гражданская служащая, которая ранее занимала должность в администрации Тамбовской области, включенную в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, в связи с чем, требовалось направление уведомления о ее приеме на работу бывшему работодателю.

Вместе с тем, эта обязанность исполнена не была, что послужило основанием для возбуждения прокуратурой района дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.

- По итогам рассмотрения мировым судьей принято решение о назначении наказания юридическому лицу в сумме 50 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.