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НовостиОбщество15 июня 2023 10:26

В Тамбове стали известны результаты обязательного ЕГЭ по русскому языку

Шесть выпускников набрали 100 баллов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
С испытанием справились все выпускники

С испытанием справились все выпускники

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Стали известны результаты обязательного единого государственного экзамена по русскому языку. Одиннадцатикласники Тамбова сдавали его 29 мая. Шесть тамбовских школьников получили высшие баллы. Это Анастасия Дорожкина, лицей №6; Мария Шкуран, лицей №14; Ирина Трушкина, лицей №28; Иван Буковский, школа №22; Виктория Никитина, школа №33 и Лилия Добрыдень, центр образования №13.

Более 40% выпускников по городу набрали от 81 до 100 баллов. В целом предварительные результаты по русскому языку выше среднего показателя прошлого года.

- Все выпускники справились с экзаменом и преодолели минимальный порог, который необходимо было набрать на экзамене, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.