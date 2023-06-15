Главы двух сельсоветов в Уваровском районе использовали служебные машины в личных целях

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности и противодействии коррупции. Установлено, что главы двух сельсоветов в личных целях использовали служебные автомобили.

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебного пользования.

- В связи с этим по постановлениям прокурора главы Моисеево-Алабушского и Лучевского сельсоветов привлечены к административной ответственности по ст. 19.1 (самоуправство), - сообщает прокуратура Тамбовской области.