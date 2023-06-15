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НовостиОбщество15 июня 2023 8:11

Тамбовская область заключила соглашение о намерениях с АО «Экоойл» на полях Петербургского международного экономического форума

Инвестиции от реализации проекта могут составить 2,5 миллиарда рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
АО «Экоойл» планирует построить элеватор объемом 250 тысяч тонн

АО «Экоойл» планирует построить элеватор объемом 250 тысяч тонн

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект АО «Экоойл» подписано с правительством Тамбовской области 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

АО «Экоойл» планирует построить элеватор объемом единовременного хранения 250 тысяч тонн. Инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей. На предприятии появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

- Правительство области со своей стороны окажет инвестору поддержку. Мы создаем необходимые условия для привлечения инвестиций в современные производства, благодаря которым повышается занятость, растут зарплаты, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Развитие АПК повышает вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность страны, - отметил глава области Максим Егоров.

АО «Экоойл» - крупнейший производитель подсолнечного масла в Тамбовской области. Продукция предприятия поставляется в разные регионы России и на экспорт.