В Тамбовской области наемный водитель угнал чужой автомобиль

10 июня в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в поселке Знаменка. Стражи порядка выяснили, что автомобиль ВАЗ-2110, принадлежащий местному жителю, был припаркован собственником на улице Новоселов. Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленник, работавший наемным водителем, воспользовался чужим автомобилем без разрешения хозяина. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 22-летний парень, проживающий в поселке. Не справившись с управлением, он съехал на обочину и повредил автомобиль. Машину нашли на улице Северной с техническими повреждениями. Угонщик получил серьезные травмы. Автомобиль направили на криминалистическую экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному в таком претсуплении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется возместить материальный ущерб, нанесенный автомобилю.